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18 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Büyükelçi Berger: “Türkiye’deki göçmenler için 3 milyonluk yardıma onay çıktı”

Büyükelçi Berger: “Türkiye’deki göçmenler için 3 milyonluk yardıma onay çıktı”

Büyükelçinin gerçekleştirdiği ziyaretler

İngiltere Lyon Toplantı 

-Toplantıda yapılan sunumlar
-Büyükelçinin konuşması
-Valinin konuşması

( AYDIN ) AYDIN

- Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, “Türkiye’deki göçmenler için ilk tur yardımlar 2016 yılında yapıldı. Geçtiğimiz günlerde 3 milyonluk bir yardım için onay çıktı” dedi.
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, eşi Marilina Berger, AB Türkiye Delegasyonu Sektör Yöneticisi Prof. Dr. Mustafa Balcı, AB Türkiye Delegasyonu Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölüm Başkanı Müsteşar Francois Begoit, AB Türkiye Delegasyonu İç Politika Siyasi İşler ve ODGP Bölümü Danışmanı Selda Paydak ve AB Türkiye Delegasyonu Basın Sorumlusu Miray Uluç, Kuşadası’nda gerçekleştirdikleri ziyaretlerinin ardından Aydın incelemelerine merkez Efeler ilçesinde devam etti. Aydın Valisi Ömer Faruk Köşger, Aydın Valiliği AB Bürosu, Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan ve Aydın Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yunus Şahin’i ziyaret eden AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, Aydın Valiliği YİKOB toplantı salonunda düzenlenen “Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu” toplantısına katıldı.
Aydın Valiliği AB Dış İlişkiler Bürosu Sorumlusu Reyhan Türkmen’in AB projeleri hakkında sunum gerçekleştirdiği toplantıda konuşan Büyükelçi Christian Berger, “Sunumu dikkatle izledim. Neden Avrupa Birliğine ihtiyaç duyulduğunu dünyadaki genç nesiller anlamış değil. Bunları anlatmamız gerekiyor. İngiltere’nin gelecek yıl AB den ayrılacak olması hepimiz için sürpriz oldu. Ama buna saygı duymamız gerekiyor. Bunu demokratik şekilde halletmemiz gerekiyor. Türkiye ile AB’nin geçmişte hem fikir olduğunu biliyoruz. Türkiye’deki göçmenler için ilk tur yardımlar 2016 yılında yapıldı. Geçtiğimiz günlerde 3 milyonluk bir yardım için onay çıktı. Göçmenlere ev sahipliği yapan ülkelerin yükünü azaltmak istiyoruz. Destekleriniz devam edecek” diye konuştu.
Vali Yavuz Selim Köşger ise, “Avrupa’nın tarihi, Türkiye olmadan yazılamaz. Bu dünyada birlikte yaşıyoruz. Başka seçeneğimiz yok. Onca zamandır kapısında beklettikleri Türkiye’yi AB’ye almalarından başka çare yok. AB’nin Türkiye’yi kabul etmesi ve birlikte yol yürümesinin ilk adımı Aydın’da atılmalıdır. Tarım ve jeotermal konularında AB bize destek olabilir” ifadelerini kullandı. Aydın’da devam eden B projeleri hakkında bilgi paylaşımı yapılan toplantı, katılımcıların AB Türkiye Delegasyonu heyetiyle gerçekleştirdiği soru cevap bölümüyle sona erdi.
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