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22 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Büyükçekmede'ki yangın faciası havadan görüntülendi

Büyükçekmede'ki yangın faciası havadan görüntülendi

Havadan görüntü

Fabrika Yangını Fabrika İtfaiye Eri Yangın Faciası 

-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Büyükçekmece 4 kişinin hayatını kaybettiği 2'si işçi, 4'ü itfaiye eri olmak üzere 6 kişinin de yaralandığı fabrika yangını havadan görüntülendi. Büyükçekmece Cumhuriyet Mahallesi eski Hadımköy Yolu üzerinde bulunan plastik malzeme imalatı yapılan bir fabrikada saat 03.15 sıralarında henüz bilinmeyen sebepten yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede fabrikayı sardığı yangında 4 kişi hayatını kaybederken 2'si işçi, 4'ü itfaiye eri olmak üzere 6 kişi de yaralandı. Yangın faciası havadan görüntülendi. Görüntülerde yangının boyutu ve fabrikada meydana gelen hasar gözler önüne serildi.
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