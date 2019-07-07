Büyükçekmece sahilleri cankurtaranlarla güvende İzle

-hücumbot ve tekneden detaylar

-cankurtaranlardan detaylar

-Vatandaşlar röp.

-Ekip amiri Yıldırım Özbaş röp.

-genel ve detaylar



( İSTANBUL - ÖZEL)- Vatandaşların can güvenliği için sahilde” Cankurtaran Timi” görev başında İSTANBUL



- Sıcak havaların gelmesiyle birlikte sahillerde yoğunluk artarken, cankurtaranlar da Büyükçekmece sahillerinde yaşanabilecek boğulma vakalarına karşı nöbet tutuyor. Denize giren vatandaşların can güvenliğini sağlayan ekip, boğulma vakalarının önüne geçiyor. Ekiplerinin çalışması ve sahil havadan görüntülendi. Yazın yakıcı sıcaklarından bunalan vatandaşlar serinlemek için Büyükçekmece Sahilleri’ne akın ediyor. Büyükçekmece Belediyesi cankurtaran timi de yoğunlaşan sahillerde denizde yaşanabilecek boğulma vakalarının ve yaşanabilecek can kayıplarının önüne geçmek için nöbet tutuyor. Büyükçekmece Belediyesi tarafından oluşturulan 'Cankurtaran timi'nde 3 kaptan 12 cankurtaran bulunurken, 1 tekne 2 tane de hücumbotu eşlik ediyor. Ekipler, her gün 08.30 ile 19.30 saatleri arasında plajda denize giren vatandaşlara hizmet veriliyor. Cankurtaran timinin çalışması havadan görüntülendi Sık sık boğulma tatbikatı yapan ekipler, oluşabilecek her türlü boğulma olayına karşı tedbir aldıklarını söylerken, vatandaşlar ise kendilerini güvende hissettikleri için Büyükçekmece Sahili’ni tercih ettiklerini söyledi.



Cankurtaran ekiplerinin çalışması ve, Büyükçekemece Sahili havadan görüntülendi. “2016 yılından beri ölümlü vaka yok” Boğulma olayı yaşanmaması için sürekli devriye attıklarını söyleyen Cankurtaran Ekibi Amiri Yıldırım Özbaş,” 3 kaptan 12 cankurtaran olarak hizmet veriyoruz. Bunların bir bölümü sağlık çalışanları diğer bir kısmı ise Beden Eğitimi ve Yüksek Okulu (BESYO) mezunu arkadaşlarımız. Bu işi yapabilmeleri için özel eğitildi ve sertifika aldılar. Çok üst düzey bir ekip ile çalışıyoruz. Büyükçekmece Belediyesi tarafından uzun süredir bu ekip bozulmadan yaz aylarında vatandaşlarımıza hizmet ediyor. Sevindirici olan kısmı ise 2016 yılından bu yana hiç ölümlü vakamız olmadı. Her sene 250-300 tane boğulma vakamız oluyor ancak ekibimizin sayesinde can kaybı olmadan bunlar önleniyor” diye konuştu.

“Cankurtaran ekibi olduğu için bu sahili tercih ettim” Kavurucu sıcaklardan bunalıp Büyükçekmece Sahili’ne gelen Yonca Şimşek ise,” Havalar çok sıcak serinlemek için buraya geldim. Sahiller dolu herkes denizin ve güneşin tadını çıkartıyor. Tabi bizde geldik serinlemek için burada cankurtaran ekibi de var daha güvendeyiz. Zaten buraya gelmemin sebebi de cankurtaran ekibi olduğu için. Kendimizi daha güvende hissediyoruz” dedi.

( ECİ-ZA-

