Büyükçekmece Sahilinde iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

-Polislerin çalışmasından görüntü

-Çevreden detay ve genel görüntüler



( İSTANBUL )- Sahilde bulunan bir restoranda başlayan kavga kanlı bitti İSTANBUL



- Büyükçekmece Sahilindeki bir restoranda iki grup arasında çıkan kavga kanlı bitti. İddiaya göre kız meselesi yüzünden çıkan kavgada bir kişi silah ile bir kişi de bıçakla yaralandı. Olay gece saat 00.30 sıralarında Büyükçekmece İlçesi Pınartepe Mahallesi Sahilyolu Caddesi üzerinde bulunan bir restoranın içinde meydana geldi. İddiaya göre restoranda eğlenmeye gelen iki grup arasında sözlü tartışma meydana geldi. Kız arkadaşı meselesinden dolayı iki grup mensupları arasında restoran içerisinde tartışma meydana geldi. Tarafları, restoran çalışanları ve vatandaşlar dışarı çıkardı. Dışarı çıkan taraflar arasındaki tansiyon yükselmeye başladı.

Bu sırada taraflardan biri yanında bulundurduğu silah ile karşı taraftan olan iki kişiyi yaraladı. Yaşanan tartışma üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. İhbarı alan ekipler, olay yerine intikal etti. Polis ekipleri ise olayı gerçekleştiren şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede yoğun güvenlik önlemleri alarak olay yeri inceleme çalışması başlattı. Yaşanan gelişme ile ilgili inceleme başlatıldı.



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