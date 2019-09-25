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25 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
“Büyükçekmece Okuyor, Okutuyor” projesine 10 bin kitap bağışlandı

“Büyükçekmece Okuyor, Okutuyor” projesine 10 bin kitap bağışlandı

Kitaplardan detay

Sivil Toplum Kuruluşu Kütüphane Cezaevleri Sparta Sivil Toplum 

-Katılımcılar detay
-Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin konuşması
-Ünlü isimlerin meydan okuması

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Büyükçekmece Belediyesi 3’üncü Kitap Günleri, söyleşiler ve ünlü yazarların katılımıyla Belediye Hizmet Binası’nda devam ediyor. Büyükçekmece Belediyesi ile Büyükçekmece Rotary Kulübü ve Ispartakule Rotary Kulübü’nün işbirliğiyle başlatılan “Büyükçekmece Okuyor, Okutuyor” projesine destek olan yayınevi, yazar, sanatçı ve vatandaşlar 10 bin kitap bağışında bulundu. Sosyal medya üzerinde yayılan ve çok sayıda kişinin ilgi gösterdiği kitap bağış kampanyasına sanatçılar Erol Evgin, Selda Alkor, Yonca Evcimik, Ateş Böceği Ercan, Defne Yalnız, Behzat - Süheyl Uygur kardeşler gibi pek çok sanatçı ve kitapsever, birbirlerine “meydan okuyarak” çektikleri kısa videolarla kampanyaya destek verdi. Kitaplar köy okulları, cezaevleri ve kütüphanelere gönderilecek. Kitaplarından bir bölüm okudular Etkinliğe katılan yazar Ali Boz, Nermin Ceri, Abdulkadir Özbek, Kamil Aksoy, Elçin Işıdan ve Nesrin Gökpınar etkinlik alanında kitaplarından bir bölüm okuduktan sonra kendi seçtikleri kitapları ihtiyaç sahibi okurlara bağışladı. Etkinliğe katılan çok sayıda kitapsever, sivil toplum kuruluşu temsilcileri de yanlarında getirdikleri kitapları bağışladı. Kitap bağışında bulunan tüm yazarlara teşekkür eden Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin, “Sayın başkanımız Dr. Hasan Akgün’ün meydan okumasıyla başlayan ve şuan meydan okuma süreci devam ederken sayısı on binleri aşan kitap bağış kampanyamız bu kitap günlerinin son günlerine kadar devam edecek. Tabii ki ondan sonra da bağış kabul edeceğiz ama bu meydan okuma kampanyasında kitap kabulümüz en son gün ve saate kadar devam edecek. Bu ülkenin bu meydan okumalara çok ihtiyacı var. Emek veren tüm çalışma arkadaşlarımıza cehalete zarar verdikleri için teşekkür ediyoruz” dedi.
(EG-BA-Y)
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