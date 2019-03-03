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03 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
'Büyükçekmece, İstanbul’un turizm bölgesi olacak' - İSTANBUL

'Büyükçekmece, İstanbul’un turizm bölgesi olacak' - İSTANBUL

"Büyükçekmece, İstanbul ’un turizm bölgesi olacak" - İSTANBUL - Programdan detaylar - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal'ın konuşması "Büyükçekmece, İstanbul ’un turizm bölgesi olacak"İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal Büyükçekmece'nin İstanbul ’un turizm bölgesi olacağını vurgulayarak, "Büyükçekmece, İstanbul 'un önemli ilçelerinden birisiydi. Bugün baktığımız zaman o önemi kaldı mı? İsteriz ki Büyükçekmece, İstanbul için de Türkiye için de daha önemli hale gelsin. O zaman turizmciler ve işadamlarımız için önemli hale gelir." diye konuştu.

Gesi İşadamları 

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