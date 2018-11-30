Büyükçekmece İbrahim Sancak Camii ve Taziye Evi’nin resmi açılışı gerçekleşti

-Dr. Hasan Akgün konuşma

-Ethem Sancak konuşma

-genel ve detaylar



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Büyükçekmece Belediyesi ile Sancak Ailesi işbirliğiyle yaptırılan İbrahim Sancak Camii dualarla ibadete açıldı. Açılışta konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Bu eserler hepimizin ortak paydalarıdır” dedi.

Caminin açılış kurdelesini Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, hayırsever iş adamı Ethem Sancak, iş adamı Murat Sancak, birlikte kesti. Açılışın ardından İbrahim Sancak Camii’nde ilk cuma namazı kılındı. 2 bin 200 metrekarelik bir alan üzerine kurulu ve 900 metrekare genişliğe sahip camide, aynı anda bin 500 kişi ibadet edebiliyor. Tüm ihtiyaçların düşünüldüğü cami içerisinde vatandaşlara hizmet verecek abdesthane ve kütüphane de bulunuyor. Çok sayıda ilçe halkınında katıldığı törende konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Bu yapılan eseler hepimizin ortak paydalarıdır. Sancak ailesinin Büyükçekmece’ye ve ülke hayatına kattığı eserlerden birinin daha açmanın mutluluğu içeresindeyiz. Sancak ailesi, Büyükçekmece Belediyesi ve Büyükçekmece Eğitim ve Hizmet Vakfı gücünü birleştirerek ileride tarihi eser niteliği kazanacak bir ibadethane daha kattık. Daha önce yaptıkları Sancaklar Yeraltı Cami ile Avusturya’dan Amerika’ya kadar üst düzeyde duyurdular. Çeşitli ödüller alan bu camimiz, ülkemizi ve şehrimizi en iyi şekilde tanıttılar. Kendilerine bu hizmetleri vatandaşlarımıza sundukları için şükranlarımı iletiyorum. Sancak ailesinin parası pulu çok olabilir ancak halk onları bu eserlerle ebedi olarak anılacaktır” dedi “Alan el veren elden üstündür anlayışını benimsiyoruz” Açılış töreninde konuşan Ethem Sancak, ”Biz Sancak ailesi olarak Büyükçekmece halkının bir parçasıyız. Sancak ailesi 600’e yakın nüfusuyla burada ikamet ediyoruz. Bizim düsturumuz, mekan tuttuğumuz yere katkı yapmak 1400 yıllık geleneğimizin bir parçasıdır. Hz. Peygamberin torunları olarak onun müjdesine nail olmak gayreti içerisindeyiz. Dinimiz bekası ve geleceği için mescitler inşa ediyoruz. Şu ana kadar 10 tane mescit inşa ederek kendimize düşen görevi yapmaya çalışıyoruz. Bunun yanında alevi vatandaşlarımız içinde Türkiye’nin en büyük Cem Evi’ni olan İmam Hüseyin Cem Evini de biz inşa ettik. İnsanlarımız inancını özgürce icra edebilmek için “alan el veren elden daha üstündür” anlayışını benimseyerek ayrım gözetmiyoruz. İnşallah bu camide dolup taşar ve İslam’a hizmet eder. Geleceğimiz için, bilincimiz için bağımsızlığımız için, bayraklarımızın özgür dalgalanması için ezanlarımızın susmaması lazım. Bizde bu çaba içerisinde elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Açılışın ardından rahmetli İbrahim Sancak adına Yasin-i Şerif okutuldu. (ECI-EY

