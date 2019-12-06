Büyükçekmece Gölü’ndeki sular çekildi balçıklar ortaya çıktı Haberi

-Büyükçekmece Gölü'nde oluşan balçıklar

-Suyun çekildiği alandan görüntü

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( İSTANBUL - DRONE)- Büyükçekmece Gölü’nde ortaya çıkan balçıklar drone ile görüntülendi İSTANBUL



- İstanbul’da sonbahar mevsiminin kurak geçmesiyle birlikte Büyükçekmece Gölü’ndeki suların yaklaşık 300 metre çekildiği görüldü.

Çekilen sulardan geriye kalan balçıklar drone ile görüntülendi. İstanbul’da sonbahar mevsiminin kurak geçmesiyle birlikte barajlardaki su seviyesi son 10 yılın en düşük seviyelerine geldi. Büyükçekmece Gölü de kuraklıktan etkilendi ve suları çekildi. Büyükçekmece Gölü'nde son günlerde havaların kurak gitmesi ile suyun yaklaşık 300 metre çekildiği görüldü.

Çekilen suyun arkasında bıraktığı balçıklar drone ile görüntülendi.



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