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17 Şubat 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Büyükçekmece Gölü çevresinde 10 kaçak yapı yıkıldı İzle

Büyükçekmece Gölü çevresinde 10 kaçak yapı yıkıldı İzle

Yeni yıkılan yapılardan detay

Kaçak Yapılaşma Yerel Seçimler Kaçak Yapı İçme Suyu Yerel Seçim 

-Önceki yıkılan yapılardan detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul’un en önemli içme suyu kaynaklarından olan Büyükçekmece Gölü çevresinde kaçak yapılaşmaya izin vermeyen Büyükçekmece Belediyesi 10 kaçak yapıyı daha yıktı. Karaağaç Mahallesi, Eskice mevkiinde mutlak koruma bölgesinde yapılan ruhsatsız ve kaçak yapılar zabıta ekiplerinin gözetiminde yıkıldı. İmarsız ve izinsiz olarak kaçak yapılan 10 yapıyı tespit eden Büyükçekmece Belediyesi, kaçak yapı sahiplerine yaptığı tebligatın ardından bu yapıları tek tek yıktı. İstanbul’un hayat damarlarından olan Büyükçekmece Gölü çevresinde içme suyu kaynaklarını korumak için mücadele veren Büyükçekmece Belediyesi, 2018 yılında ve 2019 yerel seçimleri öncesinde “İmar Affı” yasası suistimal edilerek kaçak yapılan 52 yapıyı yıkmıştı. “Kararlılıkla mücadele edeceğiz” Konuya ilişkin bir açıklama yapan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, geçmişte olduğu gibi bundan sonra da Büyükçekmece sınırları içerisinde kaçak yapıya asla müsaade edilmeyeceğini belirterek, “İstanbul’un en önemli içme suyu toplama havzasını korumakta kararlıyız. Bugüne kadar göstermiş olduğumuz kararlılığı aynı şekilde sürdüreceğiz” ifadesini kullandı.
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