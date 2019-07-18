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18 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Büyükçekmece E-5'te yoldaki su sızıntısı ve kabarmaların nedeni belli oldu

Büyükçekmece E-5'te yoldaki su sızıntısı ve kabarmaların nedeni belli oldu

Ekiplerin çalışması

İş Makinesi 

-trafikten görüntü
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( İSTANBUL )- Ekiplerin çalışması ile kazılan yoldaki trafiğin bir kısmı yeniden geçişe açıldı İSTANBUL

- E-5 Büyükçekmece TÜYAP mevkisi Beylikdüzü istikametinde meydana gelen yoldaki su sızıntısı ve asfalttaki kabarmaların nedeni belli oldu. Olayın iki taraflı yer altı çalışmasından dolayı alttan verilen çamurlu kaygan suyun dışarı sızmasıyla oluştuğu öğrenildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerinin çalışması devam ederken yolun büyük kısmı trafiğe açıldı. Olay, öğlen saatlerinde E-5 Büyükçekmece TÜYAP mevkisi Beylikdüzü istikametinde yolda meydana geldi. Asfalt altında yapılan zemin çalışması nedeniyle verilen su yolu kabarttığı ve dışarıya sızdığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) ekipleri, su sızıntısının olduğu yeri temizleyerek iş makinesi ile kazdı. Yoldaki kazı sonrası sızıntının olduğu yerler ekipler tarafından dolduruldu. Çalışmaların bir kısmı tamamlanırken yolun büyük kısmı da araç trafiğine açıldı. Beylikdüzü istikametinde devam eden yoğun trafiğin çalışmaların tamamlanması ile tamamen hafifleyeceği bilgisine ulaşıldı.
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