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22 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Büyükçekmece'de yaşanan patlamada sahte alkol şüphesi

Büyükçekmece'de yaşanan patlamada sahte alkol şüphesi

Olay yerinden görüntüler

Polis Polis Ekipleri 

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( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Büyükçemece'de patlamanın yaşandığı dairede yapılan incelemede 5 adet litrelik etil alkol ve alkol derecesini ölçmek için kullanılan malzemeler bulundu. Büyükçekmece Fatih Mahallesi Ata Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın 2'nci katında yaşanan patlamaya ilişkin ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı.
Dairede inceleme yapan polis ekipleri 5 adet litrelik etil alkol ve alkol derecesini ölçmek için kullanılan malzemelere rastladı. Patlamada elinde ve kolunda yanıklar oluşan İlker G., Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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