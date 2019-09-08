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08 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Büyükçekmece'de yangın - İSTANBUL

Büyükçekmece'de yangın - İSTANBUL

- Yanan alandan görüntü - Yangın söndürme çalışmalarıBüyükçekmece'de yangın - Otluk ve çalılık alanında çıkan yangında kümes hayvanları telef olduİSTANBUL (AA) - Büyükçekmece'de, otluk ve çalılık alanda çıkan yangın yerleşim alanlarına sirayet etmeden söndürüldü.Alınan bilgiye göre, Gürpınar Mahallesi sahilindeki otluk ve çalılık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle bölgedeki elektrik telleri zarar gördü.Bir süre sonra alevler, İlyas Kaplaner'e ait ahıra sıçradı.Kaplaner, alevler içinde kalan ahır ve samanlıktan büyükbaş hayvanlarını güçlükle kurtardı. Tahliye edilemeyen onlarca tavuk ve kuş ise telef oldu.İhbar üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıdaki itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Ekipler, daha sonra yerleşim alanına doğru ilerleyen yangını kontrol altına aldı ve sirayeti engelledi.Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Büyükbaş Hayvanlar Samanlık Büyükbaş Hayvan Hayvan Yangına Müdahale 

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