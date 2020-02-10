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10 Şubat 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Büyükçekmece’de sokak ortasında dehşet: 1 ölü, 1 yaralı

Büyükçekmece’de sokak ortasında dehşet: 1 ölü, 1 yaralı

Olay yerinden görüntüler

Hastane Olay Yeri İnceleme Silahlı Saldırı Ağır Yaralı Saldırı 

-Aracın çekilmesi
-Görgü şahidi ile röp
-Detaylar

( İSTANBUL )- Yaşanan olayın ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı İSTANBUL

- Büyükçekmece’de araç içinde iki kişinin vurulmasıyla ilgili olayın nedeni henüz ortaya çıkmazken hastaneye kaldırılan ağır yaralı Ahmet K.’nın hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis, silahlı saldırıyı gerçekleştiren 2 kişiyi arıyor. Olay, Mimaroba Mahallesi Çarmıklı Caddesi’nde yaşanmıştı. Ahmet K. ve İbrahim K. isimli iki kişi araç içinde oturuyordu. İddiaya göre başka bir araçla gelen şüpheli ya da şüpheliler ikilinin bindiği araca bindi. Burada araç içinde konuştuktan sonra şüpheli birisi yanındaki silahı çıkararak Ahmet K. ve İbrahim K.’ye kurşun yağdırdı. Şüpheliler olay yerinden geldikleri araçlar ile kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Durumu ağır olay İbrahim K. ve Ahmet K. hastaneye kaldırıldı. Ahmet K. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken İbrahim K.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen ilçe ve şube olay yeri inceleme ekipleri çevrede delil araştırması yaptı. Polis, olayı yaptıktan sonra kaçtığı söylenilen şüpheli ya da şüphelileri arıyor. Silahlı saldırının yaşandığı araç ise otoparka çekildi. (Md-
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