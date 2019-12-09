Büyükçekmece'de silah zoruyla market soyan şahıslar kamerada Haberi

-Şüphelilerin emniyetten çıkışı



( İSTANBUL )- Kasiyerin soyguncuyu ikna etme çabası kamerada- Kasiyerin soyguncu karşısındaki soğukkanlılığı kameralara böyle yansıdı İSTANBUL



- Büyükçekmece’de bir kişi markete girerek silah zoruyla kasadaki paraları aldı. 2 kasiyerin soyguncuyu ikna etmeye çalıştığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Kasadaki paraları çalan şahıs ve suç ortağı polis ekiplerince yakalandı. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, 27 Kasım Çarşamba günü saat 13.20 sıralarında Büyükçekmece Muratçeşme Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede bulunan markete giren bir şahıs elindeki silahı çalışanlarına göstererek kasadaki paraları istedi. İddiaya göre, market çalışanları kendisini ikna etmeye çalıştı. Ancak ikna çabaları sonuçsuz kaldı ve şüpheli kasada bulunan bin 850 TL’yi çalarak kayıplara karıştı. Market çalışanları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen inceleme başlattı. Şüphelilerin kimliğini tespit eden polis harekete geçti Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine bağlı ekipleri,makette bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek olayın şüphelisi olduğu belirlenen iki kişinin kimliğini tespit etti. Ekipler, kimlikleri belirlenen şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Operasyonla 2 şüpheli kıskıvrak yakalandı Gasp Büro Amirliğine bağlı ekiplerin çalışmaları neticesinde, adresleri tespit edilen iki şüpheli 4 Aralık Çarşamba günü gerçekleştirilen operasyonla ikametlerinde kıskıvrak yakalandı. Emniyete götürülen şahıslardan gasp olayını gerçekleştirdiği tespit edilen Murathan D. (18)’in 22 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan bir diğer şüpheli Emircan G. (19)’nin ise olay esnasında dışarıda gözcülük yaptığı belirlendi. 2 şüpheli tutuklandı Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kasiyerlerin soğukkanlılığı dikkat çekti Alınan bilgiye göre, markette çalışan 2 kasiyerin şüpheliyi ikna etmek için bir süre kendisiyle konuştuğu, şüphelinin “Bunu neden yapıyorsun?” diyen market çalışanına “Kredi borcum var, bu yüzden yapıyorum” dediği öğrenildi. Market çalışanlarının eli silahlı soyguncu karşısındaki soğukkanlılığı ise dikkat çekti. Şüphelinin market kasasından para çaldığı anlar kamerada Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelilerden Murathan D.’nin elindeki silahla markete girdiği, market çalışanına silahı göstererek kasadaki paraları istediği görüldü.

Görüntülerin devamında, bir başka market çalışanın daha geldiği, şüpheli ve market çalışanlarının bir süre konuştuğu, daha sonra şüphelinin her iki kasayı tek tek açarak içlerinde paraları alarak oradan ayrıldığı görüldü.

(YEŞ-ZA-



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