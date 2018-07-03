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03 Temmuz 2018 Salı günü yayınlandı
Büyükçekmece'de kaçak yapıların yıkımında olay: 4 polis yaralı

Büyükçekmece'de kaçak yapıların yıkımında olay: 4 polis yaralı

Polisin biber gazlı müdahalesi vatandaşların taş atması

Çevik Kuvvet Çevik Kuvvet Polisi Kaçak Yapılaşma İran Seçimleri Harekete Geç 

-Yıkıma direnen vatandaşlar
-Kepçenin üzerine çıkan vatandaş
-Gözaltına alınan vatandaşlar

( İSTANBUL - HD)- Kaçak yapı sahipleri yıkım ekiplerine saldırdı İSTANBUL

- Büyükçekmece Tepecik Çayırlar mevkii'nde 13 kaçak yapının yıkımı için sabah saatlerinde harekete geçen belediye ekipleri mahalle sakinlerinin tepkisiyle karşılaştı. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda çevik kuvvet ekibi sevk edildi. Çıkan olaylarda 4 polis yaralanırken çok sayıda vatandaş gözaltına alındı. Seçim dönemini fırsat bilerek kaçak yapı yapan vatandaşlara belediye geçit vermedi. 24 Haziran seçimleri öncesinde de Büyükçekmece ilçesi, Türkoba mahallesi, Tepecik Çayırlar mevkii su toplama havzasında yapılan kaçak 13 yapı Büyükçekmece Belediyesi yıkım ekipleri tarafından yıkıldı. Bölgedeki kaçak yapılaşmaya karşı 24 saat nöbet sistemiyle mücadele veren Büyükçekmece Belediyesi imar müdürlüğü ve zabıta müdürlüğü ekipleri kaçak inşaatları önce tek tek tespit edip mühürledi ardından yıkımını gerçekleştirdi. Su toplama havzasına kaçak inşaat yapan şahıslar, yıkım ekibine karşı direndi. Vatandaşlar yıkıma direnince olay yerine çok sayıda çevik kuvvet polisi sevk edildi. Yıkıma engel olmaya çalışan vatandaşlar, polislere saldırdı. çıkan olaylarda 4 polis memuru yaralanırken çok sayıda vatandaş gözaltına alındı. ( HK-
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