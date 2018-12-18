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18 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Büyükçekmece’de imar barışını suistimal eden yapılar yıkıldı Haberi

Büyükçekmece’de imar barışını suistimal eden yapılar yıkıldı Haberi

Yıkımdan detaylar

Prefabrik Evler Prefabrik Ev Kaçak Yapı Harekete Geç Zabıta 

-Vatandaşların tepkisi

( İSTANBUL )STANBUL

- Büyükçekmece’de imar affını suistimal ettiği bildirilen, tarım ve hazine arazilerine inşa edilen kaçak yapıların yıkım işlemi gerçekleştirildi.
Bu kapsamda Büyükçekmece ilçesi Eskice köyünde belirlenen 18 kaçak yapı yıkıldı. Büyükçekmece ilçesi Eskice köyünde imarsız ev ve konteyner olduğu ihbarını alan Büyükçekmece Belediyesi ekipleri harekete geçti. Ekipler, önceden adresleri belirledi. Olası gerginliklere karşılık polis ve zabıta ekipleri de hazır bulundu. İmar affını suistimal eden 18 yapı tek tek yıkıldı. Ekipler konteynerleri vinç yardımı ile kaldırıp güvenli bir yere taşıdı. Dozerler ise kaçak olarak yapılan prefabrik evleri birer birer yıktı. Evleri yıkılan bazı vatandaşlar belediye ekiplerine tepki gösterdi. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ün talimatlarıyla gerçekleşen yıkımların devam edeceği bildirildi.

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