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04 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Büyükçekmece'de festival alanında havai fişek kazası - İSTANBUL Video

Büyükçekmece'de festival alanında havai fişek kazası - İSTANBUL Video

- Havai fişeklerden görüntü - Ambulanstan detayBüyükçekmece'de festival alanında havai fişek kazası - "20'inci Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali"nin yapıldığı alanda gösteri için atılacak havai fişeklerin fırlatma rampasında patlaması sonucu 9 kişi yaralandıİSTANBUL (AA) - Büyükçekmece'de festival alanında havai fişeklerin fırlatma rampasında patlaması sonucu 9 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, "20’inci Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali"nin kapanış töreninde yapılan havai fişek gösterisi sırasında, havai fişekler fırlatma rampasında patladı.Olayda, 9 kişi yaralandı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.Bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

Kapanış Töreni Havai Fişek Gösterisi Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

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