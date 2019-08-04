Büyükçekmece'de festival alanında havai fişek kazası - İSTANBUL
- Havai fişeklerden görüntü - Ambulanstan detayBüyükçekmece'de festival alanında havai fişek kazası - "20'inci Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali"nin yapıldığı alanda gösteri için atılacak havai fişeklerin fırlatma rampasında patlaması sonucu 9 kişi yaralandıİSTANBUL (AA) - Büyükçekmece'de festival alanında havai fişeklerin fırlatma rampasında patlaması sonucu 9 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, "20’inci Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali"nin kapanış töreninde yapılan havai fişek gösterisi sırasında, havai fişekler fırlatma rampasında patladı.Olayda, 9 kişi yaralandı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.Bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım