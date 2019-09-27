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27 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Büyükçekmece'de eğitime ara verilen okul havadan görüntülendi İzle

Büyükçekmece'de eğitime ara verilen okul havadan görüntülendi İzle

Havadan görüntüler

Deprem 2008 Yılı Kullar 

-Röportaj
-detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul'da dün yaşanan 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından bugün eğitime ara verilen Büyükçekmece Mimar Sinan ilk ve ortaokulu drone ile havadan görüntülendi. Dün meydana gelen depremin ardından bugün İstanbul Valiliği tarafından riskli görülen okullarda 1 günlük eğitime ara verilmesine karar verilmişti. 14 ayrı okul arasında Büyükçekmece Mimar Sinan İlkokul ve Ortaokulu'da tedbir amaçlı eğitime ara verilen okullar arasında yer aldı. Okulun 1992 yılında inşasının yapıldığı 2008 yılında ise kolonlarında güçlendirilme yapıldığı öğrenildi. Okul drone ile havadan da görüntülenirken okulda 800'ün üzerinde öğrencinin eğitim gördüğü bilgisine ulaşıldı. Dün okulda çocuklarının tahliye edilmesinden sonra kızın çantasını almak için geri geldiğini ifade eden velilerden Volkan Tufan ise, korktuklarını ifade etti.
(MD-EG-
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