Büyükçekmece'de drift yapan hafriyat kamyonu terör estirdi Haberi

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( İSTANBUL - ÖZEL)- Otoyolda drift yapan kamyonu görenler şaşkına döndü- Büyükçekmece E-5 ‘S’ rampasında drift yapan hafriyat kamyonu yürekleri ağızlara getirdi İSTANBUL - Büyükçekmece E-5’te yokuş aşağıya hızla giderken kaygan zeminde ‘drift’ yapan hafriyat kamyonu sürücüsü , ağızlara getirdi. Yaşananlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Cep telefonu kamerasına ait görüntüler geçtiğimiz günlerde E-5 Karayolu Büyükçekmece ‘S Rampası’nda kaydedildi. Görüntülerde sarı damperli hafriyat kamyonu yağış nedeniyle kayganlaşan yolda hareket ediyor. Bu sırada arkasından bir vatandaş ise araç içinde cep telefonu ile bu anları kaydediyor. Bir anda damperini kaydıran hafriyat kamyonu yürekleri ağza getirdi. Etrafından gelen araçlara ve devrilme ihtimaline bile aldırmayan kamyonun o anları saniye saniye kaydedildi.

