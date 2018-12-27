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27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Büyükçekmece'de drift yapan hafriyat kamyonu terör estirdi

Büyükçekmece'de drift yapan hafriyat kamyonu terör estirdi

Kamyonun drift yapması

Perini Kamera Kaygan Zemin Hafriyat Kamyonu Cep Telefonu 

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( İSTANBUL - ÖZEL)- Otoyolda drift yapan kamyonu görenler şaşkına döndü- Büyükçekmece E-5 ‘S’ rampasında drift yapan hafriyat kamyonu yürekleri ağızlara getirdi İSTANBUL - Büyükçekmece E-5’te yokuş aşağıya hızla giderken kaygan zeminde ‘drift’ yapan hafriyat kamyonu sürücüsü , ağızlara getirdi. Yaşananlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Cep telefonu kamerasına ait görüntüler geçtiğimiz günlerde E-5 Karayolu Büyükçekmece ‘S Rampası’nda kaydedildi. Görüntülerde sarı damperli hafriyat kamyonu yağış nedeniyle kayganlaşan yolda hareket ediyor. Bu sırada arkasından bir vatandaş ise araç içinde cep telefonu ile bu anları kaydediyor. Bir anda damperini kaydıran hafriyat kamyonu yürekleri ağza getirdi. Etrafından gelen araçlara ve devrilme ihtimaline bile aldırmayan kamyonun o anları saniye saniye kaydedildi.
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