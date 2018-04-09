Büyükçekmece’de Dağ Bisikleti Yarışları Yapıldı

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( İSTANBUL )- Büyükçekmece Ulusal Dağ Bisikleti Yarışmasına Ev Sahipliği Yaptı İSTANBUL



- 2018 yılını “Spor ve Gençlik Yılı” ilan eden Büyükçekmece Belediyesi uluslararası düzeyde gerçekleşen Dağ Bisikleti Yarışları’na ev sahipliği yaptı. 2018 yılını ilçede “Spor ve Gençlik Yılı” ilan eden Büyükçekmece Belediyesi, Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun faaliyet programında yer alan “Büyükçekmece Dağ Bisikleti Yarışları”nı gerçekleştirdi. Tepekent Parkuru’nd ki yarışlara Büyük Erkek, Büyük Bayan, Genç Erkek, Genç Bayan, Yıldız B, Yıldız A, Yıldız Bayan, Master 30+, Master 40+ ve Master 50+ kategorilerinde kulüp takımları ve ferdi lisanslı sporcular katıldı.

Uluslararası sporcularında yoğun ilgi gösterdiği yarışlar, zorlu hava koşullarına rağmen bol çekişmeli geçti. ‘‘Yarış çok güzeldi, son rampada nabzım yükseldi’’ Yarıştığı kategoride ikinci olan Aybars Aktürk, ‘‘Yarış güzeldi, tempo olarak da iyiydi. Birinci olan arkadaş arayı açtığı için tempoyu ayarlamam zor oldu ama genel olarak iyiydi. Kurun zorlu rampaları vardı, özellikle son rampada nabzım çok yükseldi. İki turda da tekerleğim kaydığı için elimle çıkarmak zorunda kaldım ama sonrasında kurtararak ikinci oldum. Bu parkur çok temiz bir parkurdu’’ dedi.

Yarışa Kütahya’dan geldiğini belirten Okan Akyüz ise, ‘‘Önceki yarışlarda da derecelerimiz var. Bu yarışa da iddialı olarak geldik, inşallah madalyaları alıp döneriz. Parkur 4 buçuk kilometreye yakın, uzun bir parkur. Teknik inişler ve çıkışlar var, hakkımızda hayırlısı inşallah’’ ifadelerini kullandı. ‘‘Dağ bisikleti meraklısı bir aileyiz’’ Ailece yarışı izlemeye geldiklerini ifade eden Fatih Büyüktaş ise, ‘‘ Biz dağ bisikleti meraklısı olan bir aileyiz. Bugün yarış olduğunu duyunca sabah erkenden kalkıp buraya geldik. Hava biraz soğuk ama burada olmak çok keyifli. Açıkçası daha fazla insanın burada olması gerek, özellikle dağ bisikleti kullanan ve meraklısı olanları bu tür yarışlara bekliyoruz. Bu parkura ilk kez geldik, bugün göreceğiz ve daha sonra bisikletlerimizle bu parkurda dolaşmaya geleceğiz. Bugün buraya gelmekteki asıl amacımızda buydu’’ diye konuştu.



