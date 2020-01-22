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22 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Büyükçekmece'de bir evde patlama meydana geldi

Büyükçekmece'de bir evde patlama meydana geldi

Drone görüntüsü

Polis Hastane Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Olay yerinden görüntü
-Polis ekiplerinin incelemesi
-Cep telefonu görüntüsü

( İSTANBUL -2-DRONE) İSTANBUL

- Büyükçekmece'de 4 katlı binanın 2 katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Olayda dairede bulunan bir kişi yaralanırken, polis ekiplerinin patlamanın nedenine ilişkin incelemeleri sürüyor. Edinilen bilgilere göre olay Fatih Mahallesi Ata Sokak'ta bulunan 4 katlı binada yaşandı. Binanın 2. katında bulunan dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle büyük korku yaşayan vatandaşlar, ambulans, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri dairede meydana gelen patlamada yaralan bir kişi hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekipleri ve İGDAŞ ekipleri de patlamanın meydana geldiği dairede incelemelerde bulundu. Polisin patlamanın nedenine ilişkin incelemeleri sürüyor.
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