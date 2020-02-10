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10 Şubat 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Büyükçekmece'de araç içerisinde kanlı infaz

Büyükçekmece'de araç içerisinde kanlı infaz

Olay yerinden görüntü

Hastane Silahlı Saldırı Uttu Saldırı 

-Aracın görüntüsü
-Polisin incelemesi
-Detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Büyükçekmece'de bir araç içerisinde bulunan iki kişi, silahlı saldırıya uğradı. Aracı kurşun yağmuruna tutan saldırgan olay yerinden kaçtı. Saldırıda araç içerisindeki bir kişi hayatını kaybederken, biri ise ağır yaralandı. Edinilen bilgilere göre olay Mimaroba Mahallesi Çarmıklı Caddesi'nde yaşandı. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, içerisinde iki kişinin bulunduğu aracı kurşun yağmuruna tuttu. Zanlılar olay yerinden kaçarken, 34 DN 6506 plakalı aracın içinde bulunan iki kişi ağır yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.
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