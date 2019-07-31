Büyükbaş hayvan yüklü kamyonet park halindeki araca çarptı: 1 yaralı

-YARALININ KAMYONETTEN ÇIKARILMASI

-YARALININ AMBULANSA KONMASI DETAY

-HAYVANLARIN GÖRÜNTÜSÜ



( IĞDIR ) IĞDIR



- Iğdır-Aralık karayolu Melekli beldesi yakınlarında büyükbaş hayvan yüklü kamyonet kaza yaptı. Kazada 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Aralık karayolu üzerinde seyir halinde olan 81 AE 269 plakalı kamyonet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park etmiş 39 SL 474 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonette sıkışan şoför yaralandı. Kazayı gören vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri araçta sıkışan kamyonet sürücüsünü vatandaşların yardımıyla sıkıştığı yerden çıkardı. Yaralı olarak çıkarılan kamyonet sürücüsü ambulansla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

