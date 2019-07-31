Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
31 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Büyükbaş hayvan yüklü kamyonet park halindeki araca çarptı: 1 yaralı

Büyükbaş hayvan yüklü kamyonet park halindeki araca çarptı: 1 yaralı

KAZANIN YAŞANDIĞI YERDEN DETAY

Bild Sağlık Ekipleri Büyükbaş Hayvan Direksiyon Hayvan 

-YARALININ KAMYONETTEN ÇIKARILMASI
-YARALININ AMBULANSA KONMASI DETAY
-HAYVANLARIN GÖRÜNTÜSÜ

( IĞDIR ) IĞDIR

- Iğdır-Aralık karayolu Melekli beldesi yakınlarında büyükbaş hayvan yüklü kamyonet kaza yaptı. Kazada 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Aralık karayolu üzerinde seyir halinde olan 81 AE 269 plakalı kamyonet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park etmiş 39 SL 474 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonette sıkışan şoför yaralandı. Kazayı gören vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri araçta sıkışan kamyonet sürücüsünü vatandaşların yardımıyla sıkıştığı yerden çıkardı. Yaralı olarak çıkarılan kamyonet sürücüsü ambulansla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı