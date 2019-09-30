Büyükbaş hayvan yüklü kamyon ile öğrenci servisi çarpıştı: 3 ağır yaralı

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( ERZURUM ) -- Kamyon kavşakta hız kesmedi öğrenci servisine çarptı ERZURUM



- Erzurum’un Oltu İlçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyon öğrenci servisi ile çarpıştı. Kazada serviste bulunun üç kişi ağır şekilde yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Oltu Çevre yolu kavşağında meydana gelen kazada Şenkaya istikametinden gelen Abdulkadir Çelik yönetimindeki 34 ZM 5418 plakalı büyükbaş hayvan yüklü kamyon Erzurum istikametinden gelen İlhami Aslan yönetimindeki 25 D 9600 plakalı öğrenci servisi çarpıştı. Aşırı süratli olduğu belirtilen kamyon orta refüjde ki çelik telleri ağaçları ve elektrik direğini devirerek durabildi. Kazada öğrenci servisi sürücüsü İlhami Aslan(39) ve minibüsün içerisinde bulunan Perihan Gözütok(40)Neriman Gözütok (19) ağır şekilde yaralandı. Yaralılara Oltu ilçe Emniyet müdürlüğü ekipleri ambulans gelinceye kadar teselli etmeye çalıştılar. Yararlılar 112 acil ambulans ekipleri tarafından Oltu Devlet Hastanesine sevk edildi. İlk müdahalenin ardından yaralılar Münübüs şoförü İlhami Aslan Erzurum’a sevk edilirken diğer yaralılar ilçe hastanesinde tedavi altına alındılar. Büyükbaş hayvan yüklü olan kamyonun kaza sonrası mozot deposu delinince depodaki mazot asfalta yayıldı. İtfaiye ekipleri tazyikli su ile yolu yıkadılar. Oltu Belediyesi temizlik işçileri asfaltı temizleyerek kırılan parçaları kaldırdılar. (DMA-AT)

