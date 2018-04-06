Büyükbaş hayvan hırsızlığı şüphelileri adliyede

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( KONYA )- Konya, Erzincan, Sivas ve Karaman’da büyükbaş hırsızlık olayına karışan 7 şüpheli Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanarak adliyeye sevk edildi KONYA



- Konya, Erzincan, Sivas ve Karaman’da büyükbaş hırsızlık olayına karışan 7 şüpheli Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanarak adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, 4 Kasım 2017’de merkez Selçuklu ilçesi Bağrıkurt Mahallesinde hayvan hırsızlığı meydana geldi. Jandarma ekiplerinin çalışmalarının ardından şüphelinin daha önceden de büyükbaş hayvan hırsızlığı ve çeşitli suçlardan sabıka kaydı olduğu öğrenilen T.İ. olduğu tespit edildi. Şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdüğü sırada T.İ, 23 Şubat 2018 tarihinde Aksaray ve Sivas'tan çaldığı 11 adet büyükbaş hayvanı 38 YF 505 plakalı tırla Konya'ya getirirken yakalandı. Şüpheli T.İ. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 ilde 7 hayvan hırsızlığı yapmışlar Operasyonda T.İ. ile bağlantılı olduğu değerlendirilen 9 şüphelinin Konya’nın Altınekin ilçesinde 3, Selçuklu ilçesinde 1, Sivas’ta 1, Karaman’da 1 ve Erzincan’da 1 olmak üzere toplam 7 ayrı hayvan hırsızlığı olayına karıştığı tespit edildi. 9 şüpheliye yönelik Konya ve Karaman’da 9 ayrı adreste jandarma ekiplerince dün eş zamanlı operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda 7 şüpheli şahıs adreslerinde yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli M.K’nin ise başka bir suçtan cezaevinde olduğu öğrenilirken, 1 şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Gözaltına alınan 7 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan, yakalanan 11 büyükbaş hayvanın sahiplerine teslim edildiği öğrenildi.

