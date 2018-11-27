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27 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Büyükbaş hayvan dolandırıcılığı iddiası - ADANA

Büyükbaş hayvan dolandırıcılığı iddiası - ADANA

- Dolandırıldığını iddia eden Hüseyin Arık'ın açıklamaları Adana 'da büyükbaş hayvan dolandırıcılığı iddiasıADANA (AA) - Adana 'nın Tufanbeyli ilçesinde sattığı hayvanların parasını alamadığını iddia eden kişi şikayetçi oldu.Polatpınar Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Hüseyin Arık (68), bir süre önce 8 büyükbaş hayvanını 46 bin liraya satmak üzere alıcılarla anlaştı.Satış sırasında pazarlık yaptığı kişi ve kişilerden 6 bin lira peşinat alan Arık, alıcıların ödemenin geri kalan kısmının ertesi güne verileceğini söylemesi üzere hayvanları teslim etti.Paranın geri kısmını şahısların verdiği adrese giderek teslim almak isteyen Arık, burada şahısları bulamayınca dolandırıldığını anladı.Bunun üzerine Arık, Kozan Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.Adliye çıkışı gazetecilere açıklamada bulunan Arık, "Araştırdık bana verdikleri adreslerde yanlış çıkıyor. Bende bu konu ile alakalı olarak şikayet dilekçemi yazdım ve savcılığa verdim. Bu olaydan dolayı mağdur oldum. Ailemle huzursuzum. Yetkililerden yardım bekliyorum.” dedi.

Urus Suç Duyurusu Büyükbaş Hayvan Hayvancılık Hayvan 

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