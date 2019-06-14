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14 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Büyükada sahilinde ölü at şoku İzle

Büyükada sahilinde ölü at şoku İzle

Sahile vuran attan görüntü

Kamera Cep Telefonu 

-foto

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- Büyükada’da sahile vuran ölü at görenleri şaşkına çevirdi. Atın gemiden düşerek boğulmuş olabileceği iddia edilirken, belediye ekipleri at cesedini denizden çıkardı. Atın sahile vurduğu anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Büyükada’da geçtiğimiz gün akşam saatlerinde sahile vuran ölü atı gören vatandaşlar şaşkına döndü. Atın, gemi ile taşındığı esnada denize düşerek boğulmuş olabileceği iddia edildi. İhbar üzerine bölgeye gelen belediye ekipleri ölü atı denizden çıkardı. Ölü atın sahile vurduğu anlar ise vatandaşlın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
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