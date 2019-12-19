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19 Aralık 2019 Perşembe günü yayınlandı
Büyükada’da itlaf edilen atların gömüldüğü dev çukurlar havadan görüntülendi

Büyükada’da itlaf edilen atların gömüldüğü dev çukurlar havadan görüntülendi

drone görüntüsü

Ormanlı 

-Detaylar

( İSTANBUL -DRONE)- Büyükada'da Ruam hastalığı tespit edilen 81 at ormanlık alanda iki dev çukura gömüldü İSTANBUL

- Büyükada'da yapılan test çalışmaları sonucunda 81 atta 'Ruam hastalığı' tespit edilmişti. Hatalık taşıyan atlar itlaf edilerek dev çukurlara gömüldü. Atların kireçlenerek gömüldüğü dev çukurlar havadan görüntülendi. Adalar Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada,sağlık taramalarında Büyükada’da bulunan 81 atta Ruam hastalığı tespit edildiği açıklanmıştı. Ruam hastalığı taşıyan atlar yetkililerce itlaf edildi. Atlar, Büyükada’da ormanlık alanda geçtiğimiz günlerde kazılan ve merak uyandıran iki dev çukura gömüldü. Ruam hastalığı tespit edilen atlar kireçlenerek gömüldü. İtlaf edilen atların kireçlenerek gömüldüğü dev çukurlar havadan görüntülendi.
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