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18 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Büyükada'da HDP standındaki kavga - İSTANBUL

Büyükada'da HDP standındaki kavga - İSTANBUL

- Olay anı güvenlik kamera görüntüsüBüyükada'da HDP standındaki kavga - Büyükada'da HDP standında bulunan grupla başka bir grup arasında çıkan ve 5 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı - Görüntülerde, stanttaki kavga anı ve polis ekiplerinin olaydan yaklaşık 1 dakika sonra müdahalesi yer alıyorİSTANBUL (AA) - Büyükada'da HDP standında bulunan grupla başka bir grup arasında çıkan kavgaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce sürdürülen soruşturma kapsamında, Büyükada'da HDP standında bulunan grupla başka bir grup arasında çıkan ve 5 kişinin yaralandığı olaya ilişkin çevredeki güvenlik kamerası kayıtları incelendi.Kayıtlarda, stanttaki kavga anı ve polis ekiplerinin olaydan yaklaşık 1 dakika sonra müdahalesinin yer aldığı görüldü.
Büyükada'da HDP standındaki grupla başka bir grup arasında 17 Haziran günü saat 01.09'da çıkan kavgada, HDP'ye müzahir S.Ş, V.D, A.Y.A, Ö.K. ve M.D. yaralanmış, olayı gerçekleştirdikleri iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden E.A. mahkemece tutuklanmış, M.E.C, J.K, Y.T. ve E.A. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Polis Kamera Güvenlik Kamerası Polis Ekipleri Irak 

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