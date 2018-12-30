Büyükada'da denizde can pazarı...Büyükada'dan hareket eden motordan yaşlı bir kadın denize düştü



- Büyükada'da denizde can pazarı yaşandı. Adadan hareket eden motorun yolcularından yaşlı kadın denize düştü. Denize atlayan motorda çalışan bir genç, yaşlı kadını kurtardı. Edinilen bilgilere göre olay Büyükada'dan kalkan "Demokan" adlı motorda yaşandı. Motorda seyahat eden yaşlı bir kadın henüz bilinmeyen bir nedenle denize düştü. O sırada motorda çalışan bir genç, yaşlı kadını kurtarmak için denize atladı. Yüzerek kadının yanına ulaşan genç, kadının boğulmamasını önledi. Bu sırada olay yerine deniz polisi de sevk edildi. Deniz polisi yaşlı kadını ve onu kurtarmaya çalışan genci, tekneye aldı. Yaşlı kadın, ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Vapurda yaşanan can pazarı kameralara da yansıdı.

