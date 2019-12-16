Büyükada'da başıboş at genç kızı ezdi

-ARŞİV



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Büyükada'da hafta sonu gezmeye giden bir genç kız hayatının şokunu yaşadı. Başıboş bir at genç kızı ezdi. Genç kız hastaneye kaldırıldı. Olay önceki gün Büyükada'da meydana geldi. Adaya gezmeye giden genç bir kız başıboş olarak gezen atın ezmesiyle yaralandı. Yaralı genç kıza ilk müdahale vatandaşlardan geldi. Ardından genç kız deniz ambulansla hastaneye kaldırıldı. (HA-EY



loading...