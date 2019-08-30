Büyük Zaferin 97. yıl dönümü - Vatandaşlar Anıtkabir'i ziyaret etti - ANKARA
- Askerin ve vatandaşın ziyaretinden detay - Yaşlı bir amcanın dua etmesi Büyük Zaferin 97. yıl dönümüANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Devlet töreninin ardından Anıtkabir, halkın ziyaretine açıldı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım