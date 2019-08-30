Büyük Zafer'in 97. yıl dönümü - UŞAK

: - Törenden detay görüntüler - Uşak İl Jandarma Merkez İlçe Komutanı Mesut Mesut Aydoğdu'nun konuşmaları - Çocuğun oynamasından detayUŞAK (AA) - 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 96. yıl dönümü Uşak 'ta düzenlenen törenle kutlandı.15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda yapılan tören, Vali Funda Kocabıyık ile Belediye Başkanı Mehmet Çakın'ın Atatürk Anıtı'na çelenk koymasıyla başladı. Vali Funda Kocabıyık'ın makamında tebrikleri kabulünün ardından kent meydanında düzenlenen kutlama programında saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.Vali Funda Kocabıyık ve Belediye Başkanı Çakın vatandaşların bayramının kutlamasından sonra şiirler okundu. Uşak İl Jandarma Merkez İlçe Komutanı Mesut Mesut Aydoğdu, yaptığı konuşmada Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan zaferin Türk ordusunun üstün muharebe özelliğini gösterdiğini belirterek, " Uşak kurtuluş savaşında önemli bir yer tutmuştur. Nice isimsiz kahraman düşman ordusunu bozgun uğratmış ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atılmasını sağlamıştır" dedi. Halk oyunları gösterisinden sonra tören sona erdi.Törenin ardından Vali Funda Kocabıyık ve protokol üyeleri Bornova Jandarma Komando Tugayı'ndan gelen askerlerle hatıra fotoğarafı çektirdi.Törene, AK Parti Uşak Milletvekilleri Mehmet Altay ve İsmail Güneş, Cumhuriyet Başsavcısı Bünyami Korkmaz, İl Jandarma Komutan Vekili Oğuzhan Uslu Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı. - BanazBanaz Kaymakamlığı önünde Atatürk Anıtı'na Kaymakam Oğuzalp Çağlar ve Belediye Başkanı Zafer Arpacı çelenk koydu.Daha sonra saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marş'nın okunmasının ardından Banaz İlçe Jandarma Komutanlağı'nda görevli Astsubay Üstçavuş Şerif Şimşek günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.Öğrencilerin şiirlerin şiir okumasının ardından tören sona erdi.
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