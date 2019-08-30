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30 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Büyük Zafer'in 97. yıl dönümü - MERSİN

Büyük Zafer'in 97. yıl dönümü - MERSİN

- Vali Ali İhsan Su, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in meydandaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunması - Düzenlenen törenlerden detaylar - Mersin Valisi Ali İhsan Su'nun Kültür Merkezi'nde tebrikleri kabul etmesi - Halk oyunları gösterisi - Bando gösterisi - Resmi geçit töreniBüyük Zafer'in 97. yıl dönümüMERSİN - Mersin 'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen kutlama programı, Mersin Valisi Ali İhsan Su, görevine yeni atanan Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, meydandaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.
İlk programın ardından Kültür Merkezi'nde tebrikleri kabul eden Su, ardından Kireçtepe ve Seçer ile askeri araca binip, alandaki katılımcıların bayramını kutladı.Törende, öğrenciler günün anlam ve önemini belirten şiirler okurken, Mersin Büyükşehir Belediyesi halk oyunları ekibi de bir gösteri sundu.Program, bayrak flama grubu, askeri birlik ve muharip gazilerin geçit töreniyle sona erdi.

Gaziler Öğrenciler Askeri Birlik Halk Oyunları 

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