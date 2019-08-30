Büyük Zafer'in 97. yıl dönümü - KAHRAMANMARAŞ

- Atatürk Meydanı'ndaki tören - Şeyhadil Mezarlığı Şehitliği'ndeki mezarlara karanfil bırakılması ve dua edilmesi - Trabzon Caddesi'nde düzenlenen tören ve kortej yürüyüşleriBüyük Zafer'in 97. yıl dönümüKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ta, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Atatürk Meydanı'ndaki anıta çelenk konulmasıyla başlayan törende, Vali Vahdettin Özkan, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve beraberindekiler Şeyhadil Mezarlığı Şehitliği'ndeki mezarlara karanfil bıraktı ve şehitler için dua edildi.Vali Özkan, daha sonra makamında tebrikleri kabul etti.Trabzon Caddesi'nde devam eden törende, Vali Özkan ile Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör, askeri araçla caddeden geçerek vatandaşları ve protokolü selamladı.Tören, şiirler okunması ve askeri birlikler, polis ve Şehit Muharip Gazi Derneği üyelerinin geçit töreniyle sona erdi.
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