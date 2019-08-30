Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Büyük Zafer'in 97. yıl dönümü - KAHRAMANMARAŞ

Büyük Zafer'in 97. yıl dönümü - KAHRAMANMARAŞ

- Atatürk Meydanı'ndaki tören - Şeyhadil Mezarlığı Şehitliği'ndeki mezarlara karanfil bırakılması ve dua edilmesi - Trabzon Caddesi'nde düzenlenen tören ve kortej yürüyüşleriBüyük Zafer'in 97. yıl dönümüKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ta, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Atatürk Meydanı'ndaki anıta çelenk konulmasıyla başlayan törende, Vali Vahdettin Özkan, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve beraberindekiler Şeyhadil Mezarlığı Şehitliği'ndeki mezarlara karanfil bıraktı ve şehitler için dua edildi.Vali Özkan, daha sonra makamında tebrikleri kabul etti.Trabzon Caddesi'nde devam eden törende, Vali Özkan ile Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör, askeri araçla caddeden geçerek vatandaşları ve protokolü selamladı.Tören, şiirler okunması ve askeri birlikler, polis ve Şehit Muharip Gazi Derneği üyelerinin geçit töreniyle sona erdi.

Şehit Polis Askeri Araç Askeri Birlik Irak 

İlgili Foto Galeriler
Mehmetçik Silopili Çocuklarla Maç YaptıMehmetçik Silopili Çocuklarla Maç Yaptı
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı