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30 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Büyük Zafer'in 97. yıl dönümü - Dalgıçlar denizde 22 metre derinlikte Türk bayrağı açtı - ANTALYA

Büyük Zafer'in 97. yıl dönümü - Dalgıçlar denizde 22 metre derinlikte Türk bayrağı açtı - ANTALYA

- Dalgıçların su altında bayrak açma görüntüleriBüyük Zafer'in 97. yıl dönümü - Antalya 'da dalgıçlar denizde 22 metre derinlikte Türk bayrağı açtıANTALYA (AA) - Antalya 'nın Konyaaltı ilçesinde dalgıçlar, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla su altında Türk bayrağı açtı.Dünya Kalite Federasyonu (DÜKAF), Akdeniz Otizm Spor Kulübü (AKODER) ve Dünya Su Sporları Kulübü (DSSK) üyeleri, Konyaaltı sahili Sıçan Adası'nda bir araya gelerek dalış yaptı.Denizde 22 metre derinliğe inen 4 dalgıç, Türk bayrağı açarak saygı duruşunda bulundu.AKODER Başkanı Demet Çileli Baz, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla farkındalık oluşturmak için dalış yaptıklarını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin devleti ve milletiyle bölünmez bir bütün olduğunu vurgulayan Baz, "30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyor, bu şanlı zaferi bize yaşatan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi şükran, minnet ve rahmetle anıyorum." dedi.
DÜKAF Genel Başkanı Savaş Karabali de 30 Ağustos Zafer Bayramı temalı dalışı gururla tamamladıklarını dile getirdi.

Gaziler Şehit Dera Saygı Duruşu Farkındalık 

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