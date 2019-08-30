Büyük Zafer'in 97. yıl dönümü - AĞRI

- Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu - Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması - Vali Süleyman Elban'ın tebrikleri kabulü - Adliye Sarayı önünde yapılan etkinlikler - Öğrencilerin şiir okuması - Halk oyunları gösterisi - Geçit töreniAĞRI - Ağrı 'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü coşkuyla kutlandı.
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