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30 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümü - SİVAS

Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümü - SİVAS

- Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması - Saygı duruşunda bulunulması - İstiklal Marşı'nın okunması - Vali Salih Ayhan'ın vatandaşları selamlaması - İstiklal Marşı'nın okunması - Tören alanındaki kutlamalar - Halk oyunları gösterisi - Geçit töreniSİVAS - Sivas 'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.

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