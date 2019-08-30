Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümü - ADANA

- Protokolün halkı selamlaması - Vatandaşlardan görüntüler - Günün önemini belirten konuşmanın yapılması ve şiirlerin okunması - Halk oyunları gösterisi - Geçit töreni - Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'la tokalaşmasıADANA - Adana 'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.
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