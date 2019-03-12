'Büyük Sivaslılar Buluşması Programı' - Binali Yıldırım (1) - İSTANBUL
"Büyük Sivaslılar Buluşması Programı" - Binali Yıldırım (1) - İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşmasıİSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Sinan Erdem Spor Salonunda düzenlenen "Büyük Sivaslılar Buluşması Programı"nda konuştu.
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