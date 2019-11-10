- Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, Azerbaycan’da anıldı

-ATATÜRK’ÜN HEYKELİNE ÇELENK BIRAKILMASI

-SAYGI DURUŞU

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-NURİ PAŞA SALONU’NDA ETKİNLİKDEN GÖRÜNTÜLER

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-BÜYÜKELÇİ ERKAN ÖZORAL’IN KONUŞMASI

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( BAKÜ ) BAKÜ



- Büyük Önder Atatürk’ün vefatının 81. yılı nedeniyle başkent Bakü’deki Atatürk Parkı’nda anma töreni düzenlendi.

Törene Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Silahlı Kuvvetler Ataşesi Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, KKTC’nin Bakü temsilcisi Temsilci Ufuk Turganer, elçilik çalışanları, Azerbaycan’da faaliyet gösteren iş adamları, öğretim görevlileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Büyükelçilikteki bayrağın yarıya indirilmesiyle başlayan törende, Atatürk’ün heykeline çelenk bırakıldı ve saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra Türkiye’nin Bakü Büyükelçiliğindeki Nuri Paşa salonunda devam eden etkinlikte Atatürk’le ilgili şiirler okundu ve kısa film gösterimi yapıldı. Törene katılımcıların çocuklarıyla birlikte gelmesinin önemine değinen Büyükelçi Erkan Özoral, “Milletin Atasına nasıl sahip çıktığını, milletin atasını ne kadar sevdiğini ve onun yerinin aradan binlerce yıl geçse de her zaman kalbimiz en derinlerinde olacağının en büyük göstergesi. 57 yıllık ömrüne o kadar çok şey sığdırmış ki, yaptığı başarıların yanında yaptığı başka bir şey daha var. 57 yıllık ömrüne biri kalbine, biri gözüne gelen 2 şarapnel parçası, yüzlerce hastalık, sıtma ve gerçekten kendi bedeniyle uğraşma da sığıyor. Çok ağır koşullar altında memlekete adanmış bir hayatı var Atatürk’ün. Bugün bizleri bir araya getiren, cumhuriyetimizi hala ayakta tutan en temel değerlerden biridir. Milletimizi birleştiren vatan, millet, bayrak gibi duyguların yanında Atatürk sevgisi. Atatürk sevgisini kaybettiğimiz gün milletimizin var olma umudu da kaybolacaktır. İşte emperyalistlerin uğraştığı şey de bugün hala budur. Bizler bu sevgiyi genç kuşaklara verdikçe, Atatürk’ün yaptıklarını daha iyi anlattıkça onun mirasını yaşatmaya devam edeceğiz. Bizler kendi neslimiz olarak ona layık olabilmek için elimizden gelen çabayı harcadık, harcamaya devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’ni daha ilerilere taşımaya devam ediyoruz. Her bir nesil bir öncekine göre bu bayrak yarışında daha ileriye gitmek zorunda. Bayrağı, Atatürk sevgisini, Atatürk’e olan inancımızı daha ileriye taşıyacağız ki, bizden bugüne kadar umut bekleyen mazlum milletler umutlarını sonsuza kadar sürdürsünler. Türkün gücü, dünyadaki adalet sonsuz kadar yaşayabilsin” diye konuştu.





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