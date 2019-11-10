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10 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Yüksekova - HAKKARİ

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Yüksekova - HAKKARİ

- Hükümet Konağı önündeki törene katılanlar - Çelenk sunulması ve aygı duruşunda bulunulması - İstiklal marşının okunması - Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezindeki etkinlik - Şiir okunması, sinevizyon gösterimi, müzik dinletisiHAKKARİ - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında Hakkari 'nin Yüksekova ilçesinde anma etkinlikleri düzenlendi.

İstiklal Marşı 

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