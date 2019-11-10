Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - VAN

- Valilik bahçesinde düzenlenen törene katılanlar - Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması - Sirenlerin çalması ve saygı duruşu - Van Devlet Tiyatrosu Salonu'nda düzenlenen program - Öğrencilere hediye verilmesi - Öğrencilerin gösterileriBüyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Van , Hakkari, Bitlis ve Muş'ta, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı dolayısıyla anma törenleri düzenlendiVAN (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında Van , Hakkari, Bitlis ve Muş'ta törenlerle anıldı. Van 'da valilik bahçesinde düzenlenen tören, Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ile İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Van Devlet Tiyatrosu Salonu'nda devam eden törende, Atatürk'ün hayatını anlatan sinevizyon gösterimi yapıldı. Resim, şiir, kompozisyon yarışmaları ve Atatürk koşusunda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verildiği program, oratoryo, müzik dinletisiyle sona erdi.
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