Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Taksim Cumhuriyet Anıtı - İSTANBUL
- İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın çelenk bırakması - 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever'in çelenk bırakması - İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çelenk bırakması - Saygı duruşu ve İstiklal MarşıİSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81. yılında Taksim Meydanı'nda anıldı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım