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10 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Taksim Cumhuriyet Anıtı - İSTANBUL

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Taksim Cumhuriyet Anıtı - İSTANBUL

- İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın çelenk bırakması - 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever'in çelenk bırakması - İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çelenk bırakması - Saygı duruşu ve İstiklal MarşıİSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81. yılında Taksim Meydanı'nda anıldı.

General Irak 

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