Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz -STOCKHOLM Haberi

- Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt'un konuşması - Törenden detaylarSTOCKHOLM - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yılı münasebetiyle İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenen törene Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt, Askeri Ateşe Albay Metin Demirkıran, elçilik çalışanları ve vatandaşlar katıldı.
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