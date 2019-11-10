Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - SİVAS

- Cumhuriyet Meydanı'ndaki anma törenine katılanlar - Çelenk sunulması - Saygı duruşu - Atatürk'ün muhafız komiserinin kendisine hediye ettiği portre ile törene katılan Hasan Çalışır ile röportaj SİVAS (AA) - Sivas 'ta, Cumhuriyet Meydanı'ndaki anma töreninde Vali Salih Ayhan, 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Hakan Tutucu ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.Törene, 56 yıl önce Atatürk'ün muhafız komiserinin kendisine hediye ettiği portre ile katılan Hasan Çalışır (93) dikkat çekti.Hasan Çalışır, "Bunu bana Atatatürk'ün Sivas lı olan muhafız komiseri verdi. Güneş gözlüğünü ve montunu da verdi. Bunlar kimsede yok, ben bunları saklıyorum. Atatürk hastasıyım. Allah rahmet eylesin." dedi.
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