Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - SİİRT Haberi

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - SİİRT Haberi

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene katılanlar - Valilik ve belediye çelenklerinin Atatürk Anıtına sunulması - Saygı duruşu ve İstiklal Marşı - Siirt Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonu'ndaki tören - Topçu Üsteğmen Didem Gümüş'ün konuşması - Dereceye giren öğrencilere ödül verilmesiBüyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81. yılında Siirt 'te düzenlenen törenlerle anıldıSİİRT (AA) - Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81. yılında Siirt 'te törenlerle anıldı.İlk tören, Vali Ali Fuat Atik ve Belediye Başkan Vekili Zekeriya Çığır'ın Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.
Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Siirt Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen programla devam eden törende günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı, öğrenciler tarafından şiirler okundu."Atatürk ve 10 Kasım" konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi. Siirt Takasbank Güzel Sanatlar Lisesi müzik öğretmeni Mehmet Zakir Alp'in yönetiminde okulun korosunca Atatürk'ün sevdiği şarkı ve türküler seslendirildi.Törenler, "Atatürk Resimleri" sergisinin ziyaret edilmesiyle sona erdi.Törenlere Vali Atik'in yanı sıra Garnizon Komutanı Albay Kenasarı, Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Fırat, siyasi partiler, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Saygı Duruşu Siyasi Partiler Müzik Öğretmeni Siyasi Parti Öğrenciler 

loading...
İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Büyük Önder Atatürk 81 yıldır özlemle anılıyorBüyük Önder Atatürk 81 yıldır özlemle anılıyor
Ata'ya saygı: 09.05'te hayat durduAta'ya saygı: 09.05'te hayat durdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanlıurfa’daki Harekat Merkezi’ne ziyaretCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanlıurfa’daki Harekat Merkezi’ne ziyaret
Bakan Akar, Madalya Kazanan Güreşçileri Kabul EttiBakan Akar, Madalya Kazanan Güreşçileri Kabul Etti
Bakan Akar Ve Komutanlar Sınırın Sıfır NoktasındaBakan Akar Ve Komutanlar Sınırın Sıfır Noktasında
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı