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10 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - ŞANLIURFA

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - ŞANLIURFA

- Anma törenine katılanlar - Şehitlik Anıtı'nda çelenk sunulması - Askeri personelin selam vermesi - Sirenin çalması ve saygı duruşunda bulunulması - Çelenklerin konulması ŞANLIURFA (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81. yılında Şanlıurfa 'da anıldı.Şehitlik Anıtı'nda gerçekleşen törende Vali Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga anıta çelenk sundu.Tören, iki dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu.Daha sonra Mehmet Akif İnan Konferans Salonu'nda devam eden törende, Şanlıurfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan arma program gerçekleştirildi.

General Saygı Duruşu Öğretmen Öğrenciler 

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